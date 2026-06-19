Estaban compartiendo en una plaza: Tres menores de edad fueron atacados a balazos en la comuna de Quilicura

Las víctimas se encontraban compartiendo en un grupo de aproximadamente 10 personas, cuando un vehículo llegó al lugar y abrió fuego.

Durante la noche de este jueves, tres menores de edad fueron baleados mientras se encontraban en plena vía pública en Quilicura.

Las víctimas se encontraban compartiendo en una plaza ubicada en la intersección del pasaje 16 con la calle Manuel Antonio Matta, cuando un vehículo llegó a la zona y comenzaron los disparos.





Los antecedentes del ataque

Al respecto, el fiscal Salvador Arias, del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios de la Fiscalía (ECOH), entregó antecedentes sobre el ataque.

“Tres menores de edad fueron baleados en la comuna de Quilicura. Esto fue alrededor de las 22:50 horas, en la intersección del pasaje 16 con la calle Manuel Antonio Matta”, señaló.

En esa misma línea, el persecutor expuso: “Esto en el contexto de que estaban varios, una decena de ellos en esta plaza, en esta intersección, momento en que llega un vehículo y efectúa diversos disparos hacia los menores, resultando tres de ellos baleados”.

Tras el ataque, vecinos del sector actuaron con rapidez, llamando a los servicios de emergencia, por lo que fueron trasladados a distintos SAPU de la comuna y luego al Hospital San José.

“Los menores están fuera de riesgo vital. Hay antecedentes médicos que son reservados y son materia también de investigación”, comentó el fiscal Arias.

Finalmente, en el sitio del suceso se trabaja en las diligencias correspondientes para dar con el paradero de quienes resulten responsables.

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