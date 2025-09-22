En el departamento estaban sus hijos de 8 y 10 años: Mujer apuñaló dos veces a su marido en Estación Central - Chilevisión

El incidente se registró en la calle Toro Mazote con Manuel Thompson y donde mujer atacó con un cuchillo al sujeto y padre de sus hijos.

Por la tarde de este lunes, un grave hecho de violencia intrafamiliar se registró en la comuna de Estación Central, donde una mujer apuñaló en al menos dos oportunidades a su pareja.

El hombre, de nacionalidad colombiana al igual que la mujer, quienes se encuentran de forma irregular en el país, resultó con lesiones, por lo que fue trasladado a la ex Posta Central, donde se encuentra consciente, pero con lesiones de carácter reservado.

Carabineros entregó vocería por VIF en Estación Central

Carabineros se hizo presente en el lugar por llamado del conserje, quien manifestó que estaba ocurriendo una situación de violencia intrafamiliar al interior de un departamento.

"Una mujer apuñala dos veces a su marido en el pecho dejándolo en estado grave. En el lugar estaban los dos hijos de la pareja, de 8 y 10 años y por instrucción de la Fiscalía ellos quedaron bajo el cuidado de familiares", señaló el Teniente Bastián Macías De Luiggi, oficial de ronda de la Prefectura Central.

"Los carabineros trasladaron a la víctima a la Posta Central en calidad de grave, pero se mantiene fuera de riesgo vital. La mujer quedó en calidad de detenida y pasará mañana (martes) a control de detención", agregó Macías.