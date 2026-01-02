 Dos personas fueron baleadas afuera de su casa en Puente Alto: Atacantes se dieron a la fuga - Chilevisión
02/01/2026 09:10

Dos personas fueron baleadas afuera de su casa en Puente Alto: Atacantes se dieron a la fuga

En el domicilio de las víctimas se realizó un registro que permitió a Carabineros incautar un chaleco antibalas y municiones.

Publicado por CHV Noticias

Dos personas fueron atacadas a balazos en las afueras de su casa durante la tarde de este jueves en la comuna de Puente Alto.

Los hechos ocurrieron en el sector de las calles Covadonga con Rada de Iquique y tras el ataque, los responsables se dieron a la fuga.

¿Qué se sabe sobre la balacera en Puente Alto?

Cuando Carabineros llegó hasta el lugar, registró el inmueble de las personas afectadas y se incuató: "Un chaleco antibalas además de un revolver munición y en el sitio del suceso hay existencia de evidencia balística y rastros biológicos", señaló el subcomisario de servicio, capitán Óscar González a Radio BioBio.

En cuanto a las víctimas, estas fueron trasladadas al Hospital Sótero del Río y al SAPU San Gerónimo, donde se estableció que ambos se encuentran fuera de riesgo vital.

El Ministerio Público puso a Carabineros a cargo de las diligencias para esclarecer los hechos y dar con el paradero de los responsables.

