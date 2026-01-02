 Enel: Confirman cortes de luz en estas tres calles de Santiago Centro el sábado 3 de enero - Chilevisión
Minuto a minuto
Corte de Apelaciones acoge querella de capítulos presentada contra exfiscal Manuel Guerra Impacto por ataque con botella a conserje de edificio: Video muestra violenta agresión en Santiago Vecinos de Villa Panamericana denuncian piques en exaeródromo de Cerrillos “Se apegaron estrictamente...”: Hospital del Salvador responde a polémica cirugía a madre de ministra Aguilera 35 detenidos por conducir en estado de ebriedad: Autoridades dan a conocer balance tras Año Nuevo
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
02/01/2026 14:54

Enel: Confirman cortes de luz en estas tres calles de Santiago Centro el sábado 3 de enero

La interrupción del suministro afectará las calles Arturo Prat, Sgto. Aldea y San Diego, todas en la comuna de Santiago. Revisa acá el mapa del área afectada.

Publicado por CHV Noticias

La empresa Enel informó que este sábado 3 de enero habrá corte de luz en un sector de la comuna de Santiago, en la región Metropolitana. 

Se trata de un trabajo programado por la compañía con la finalidad de mejorar la calidad del servicio. En esta ocasión, se prolongará por seis horas.

La interrupción del suministro afectará las calles Arturo Prat, Sgto. Aldea y San Diego, todas en la comuna de Santiago. A continuación, revisa el mapa del área afectada.

Masivo corte de luz en tres calles de Santiago: Revisa horario y área afectada

  • Santiago: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Feriados 2026 en Chile: Revisa el calendario completo y cuáles serán irrenunciables

Lo último

Lo más visto

VIDEO | Captan momento exacto en que auto choca a carabinero en moto: Conductor iba ebrio

Una cámara de seguridad captó el momento exacto en que un conductor de un automóvil impactó de lleno a un carabinero en una motocicleta en Providencia.

02/01/2026

“Uy, está temblando…”: Claudia Sheinbaum debió evacuar en vivo tras sismo 6,5 que sacudió a México

Tras escuchar la alerta sísmica, la mandataria mexicana abandonó el Salón Tesorería del Palacio Nacional junto a los periodistas presentes en la conferencia.

02/01/2026

Feriados 2026 en Chile: Revisa el calendario completo y cuáles serán irrenunciables

Conoce todos los feriados que tendrá Chile durante 2026, incluyendo fines de semana largos y los días irrenunciables. Revisa el detalle mes a mes y planifica con anticipación vacaciones y actividades familiares.

02/01/2026

Sueldo mínimo en Chile tendrá aumento a partir de 2026: Conoce los montos oficiales

El reajuste está definido por ley y comenzará a regir desde enero de 2026, marcando el último aumento del actual gobierno.

25/12/2025