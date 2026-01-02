Enel: Confirman cortes de luz en estas tres calles de Santiago Centro el sábado 3 de enero - Chilevisión

La interrupción del suministro afectará las calles Arturo Prat, Sgto. Aldea y San Diego, todas en la comuna de Santiago. Revisa acá el mapa del área afectada.

La empresa Enel informó que este sábado 3 de enero habrá corte de luz en un sector de la comuna de Santiago, en la región Metropolitana.

Se trata de un trabajo programado por la compañía con la finalidad de mejorar la calidad del servicio. En esta ocasión, se prolongará por seis horas.

La interrupción del suministro afectará las calles Arturo Prat, Sgto. Aldea y San Diego, todas en la comuna de Santiago. A continuación, revisa el mapa del área afectada.

Masivo corte de luz en tres calles de Santiago: Revisa horario y área afectada