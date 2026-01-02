 “Se apegaron estrictamente...”: Hospital del Salvador responde a polémica cirugía a madre de ministra Aguilera - Chilevisión
02/01/2026 14:50

“Se apegaron estrictamente...”: Hospital del Salvador responde a polémica cirugía a madre de ministra Aguilera

El recinto hospitalario entregó nuevos detalles sobre la intervención quirúrgica, hoy en medio de la controversia, y sobre el estado del paciente que falleció.

Publicado por CHV Noticias

El Hospital del Salvador se refirió este viernes a la polémica por la operación de la madre de la ministra de Salud, Ximena Aguilera, aparentemente sin respetar la lista de espera y en un tiempo inusualmente bajo.

La controversia escaló luego de que se confirmara que uno de los pacientes —laparatomizado, es decir, con apertura quirúrgica de abdomen— fue postergado y falleció tres días después.

Este viernes, el recinto emitió un comunicado en el que se refieren en detalle al estado del paciente y de cómo ocurrieron los hechos.

En el documento señalan que "el paciente se encontraba hospitalizado desde cinco días previos a su fallecimiento, en estado grave, y permanecía internado en una Unidad de Cuidados Intensivos".

En esa línea, indican que la persona "recibió tratamiento médico continuo, integral y acorde a su condición clínica, incluyendo manejo intensivo de las intervenciones quirúrgicas necesarias para abordar su problema de salud".

No obstante, aclaran que "pese a los esfuerzos terapéuticos desplegados por los equipos clínicos, su evolución fue desfavorable y finalmente falleció, en un contexto de deterioro general asociado a sus antecedentes y la gravedad de su cuadro clínico".

En ese sentido, y "con el objeto de dar total transparencia", el Director del Hospital del Salvador instruyó una auditoría clínica y reiteraron que las decisiones "se apegaron estrictamente a criterios técnicos y clínicos".

En ese mismo sentido, el recinto manifestó su disposición para entregar información que sea requerida a las instancias y organismos competentes, incluida la Contraloría General de la República, que ya envió un requerimiento.

Finalmente, indicaron que "lamentamos profundamente el fallecimiento de esta persona y expresamos nuestras condolencias a su familia y seres queridos".

Colmed se refiere a la polémica

Tras conocerse el caso, el Colegio Médico de Chile (Colmed) también se manifestó a través de un comunicado.

Desde el gremio profesional consideran necesario señalar "que el sistema público de salud se sustenta en el principio de una atención equitativa para todas las personas, basada en criterios clínicos y sanitarios".

De todas formas, indicaron que al no tener todos los antecedentes técnicos y administrativos, no emitirán un juicio concluyente sobre lo ocurrido.

Publicidad

