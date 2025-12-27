 Hospital del Salvador explica cirugía a madre de ministra Aguilera: “Cumplía con los criterios” - Chilevisión
Minuto a minuto
Buscan a joven desaparecido en Panguipulli: Video lo mostraría corriendo asustado Hospital del Salvador explica cirugía a madre de ministra Aguilera: “Cumplía con los criterios” Sismo sacude la zona norte del país: Revisa su magnitud y epicentro Revelan solicitudes y formas de pago en caso de corrupción de gendarmes: Reos pedían drogas y carne Fiscalía pide 14 años de cárcel para Manuel Monsalve por violación y abuso sexual
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
27/12/2025 09:34

Hospital del Salvador explica cirugía a madre de ministra Aguilera: “Cumplía con los criterios”

Lucía Sanhueza Vargas fue operada por una fractura de caderas y desde la institución señalaron que las decisiones "estuvieron basadas exclusivamente en criterios técnicos y asistenciales".

Publicado por Fernanda Valdenegro

El Hospital del Salvador explicó la cirugía realizada a la madre de la ministra de Salud, Ximena Aguilera,  quien fue intervenida tras ingresar de urgencia por una fractura de cadera tras un accidente doméstico.

A través de un comunicado, la institución aclaró la controversia señalando que Lucía Sanhueza Vargas llegó al hospital la mañana del 23 de diciembre y la operación cumplió con los protocolos establecidos.

La paciente fue evaluada y tratada en conformidad con las indicaciones médicas y actualmente se encuentra estable y en proceso de recuperación”, señalaron.

El recinto asistencial también aseguró que “la atención de la paciente se realizó conforme a los protocolos y estándares establecidos por nuestra institución. Al momento de su ingreso, se verificó que cumplía con los criterios de priorización de atención asociados a su edad y condición clínica”.

Con respecto a los criterios para su ingreso a la cirugía, enfatizaron que “la presencia de un traumatólogo en el equipo de turno, con subespecialidad en la patología que presentaba la paciente, permitió una resolución oportuna del caso. Todas las decisiones clínicas adoptadas estuvieron basadas exclusivamente en criterios técnicos y asistenciales”.

Sobre los cuestionamientos que indican que la cirugía de la madre de la ministra habría alterado el orden de atención de otros pacientes, afirmaron que eso no afectó la posibilidad de otros pacientes.

“Señalamos que la resolución quirúrgica de esta paciente no afectó la oportunidad de atención del resto de los pacientes con patología similar que se encontraban en el hospital. El cumplimiento de los criterios clínicos y técnicos por parte de la paciente fueron determinantes para permitir su ingreso a pabellón”, indicaron desde el hospital.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Inminente alza del sueldo mínimo: Cuándo aumentará a $539.000 y a quiénes beneficiará en Chile

Lo último

Lo más visto

Buscan a joven desaparecido en Panguipulli: Video lo mostraría corriendo asustado

El hombre fue visto por última vez compartiendo con un amigo en una plaza. La familia apunta a cámaras de seguridad del sector que habrían captado un extraño momento en donde el joven habría salido "arrancando".

27/12/2025

Sismo sacude la zona norte del país: Revisa su magnitud y epicentro

El movimiento telúrico se registró en pleno desierto de Atacama.

27/12/2025

“Primera vez en siglos”: Marcela Vacarezza respondió odiosos comentarios tras foto con su hermana Adriana

La psicóloga y esposa de Rafael Vacarezza tuvo una íntima celebración de Navidad con su familia, donde también participó su hermana mayor. Esto provocó una serie de comentarios en Instagram que ella decidió enfrentar.

26/12/2025

“¿Por qué tan agresivo?”: El tenso cruce de Chino Ríos con Primer Plano al captarlo con nueva pareja

En un adelanto del capítulo de este domingo, el estelar de Chilevisión mostró el momento en que el extenista evitó responder las consultas del programa y lanzó el micrófono al suelo.

26/12/2025