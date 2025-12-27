Hospital del Salvador explica cirugía a madre de ministra Aguilera: “Cumplía con los criterios” - Chilevisión

Lucía Sanhueza Vargas fue operada por una fractura de caderas y desde la institución señalaron que las decisiones "estuvieron basadas exclusivamente en criterios técnicos y asistenciales".

El Hospital del Salvador explicó la cirugía realizada a la madre de la ministra de Salud, Ximena Aguilera, quien fue intervenida tras ingresar de urgencia por una fractura de cadera tras un accidente doméstico.

A través de un comunicado, la institución aclaró la controversia señalando que Lucía Sanhueza Vargas llegó al hospital la mañana del 23 de diciembre y la operación cumplió con los protocolos establecidos.

“La paciente fue evaluada y tratada en conformidad con las indicaciones médicas y actualmente se encuentra estable y en proceso de recuperación”, señalaron.

El recinto asistencial también aseguró que “la atención de la paciente se realizó conforme a los protocolos y estándares establecidos por nuestra institución. Al momento de su ingreso, se verificó que cumplía con los criterios de priorización de atención asociados a su edad y condición clínica”.

Con respecto a los criterios para su ingreso a la cirugía, enfatizaron que “la presencia de un traumatólogo en el equipo de turno, con subespecialidad en la patología que presentaba la paciente, permitió una resolución oportuna del caso. Todas las decisiones clínicas adoptadas estuvieron basadas exclusivamente en criterios técnicos y asistenciales”.

Sobre los cuestionamientos que indican que la cirugía de la madre de la ministra habría alterado el orden de atención de otros pacientes, afirmaron que eso no afectó la posibilidad de otros pacientes.

“Señalamos que la resolución quirúrgica de esta paciente no afectó la oportunidad de atención del resto de los pacientes con patología similar que se encontraban en el hospital. El cumplimiento de los criterios clínicos y técnicos por parte de la paciente fueron determinantes para permitir su ingreso a pabellón”, indicaron desde el hospital.