Murió Gilda Gnecco, médica pediatra que votó en voz alta en nombre de su amiga detenida desaparecida - Chilevisión

Gnecco luchó activamente por los derechos tanto en salud pública como en materia de derechos humanos y en cada elección votó en voz alta por su mejor amiga, Carolina Wiff Sepúlveda.

Este viernes, la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile confirmó la muerte de Gilda Gnecco, médica pediatra que se viralizó en el proceso electoral de 2023 por conmemorar a su amiga, detenida desaparecida durante la dictadura militar.

Gnecco ganó notoriedad tras un video donde aparece votando y luego dice: "Voto en voz alta, en nombre de Carolina Wiff Sepúlveda, trabajadora social, detenida desaparecida, asesinada en Villa Grimaldi, mi mejor amiga”.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Murió la médico pediatra Gilda Gnecco

En dicho registro aparece la periodista y escritora Mónica González, quien escucha atentamente y luego se ve visiblemente emocionada, acercándose a Gnecco para brindarle su apoyo.

Respecto de su muerte, la escuela de salud pública de la Universidad de Chile escribió en redes sociales: "Durante la tarde de ayer (31 de diciembre) falleció la Dra. Gilda Gnecco Tassara".

En esa misma línea, agregaron: "Médica pediatra, profesora adjunta de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, cuya trayectoria profesional y compromiso con la salud pública y los Derechos Humanos dejaron una huella profunda en nuestra institución y en el país".

"Su vocación pública, compromiso ético y aporte a la formación de generaciones de profesionales constituyen un legado que perdurará", concluyeron, sin entrar en mayores detalles sobre las causas del deceso.

Revisa la publicación de X: