“No molestaba a nadie, era muy querido”: Impacto por asesinato de chileno en Costa Rica - Chilevisión

02/01/2026 13:03

“No molestaba a nadie, era muy querido”: Impacto por asesinato de chileno en Costa Rica

Las autoridades confirmaron que en la muerte del hombre de 36 años hubo participación de terceros. Ahora, la familia pide ayuda para esclarecer el deceso de Ojeda, cuyo cuerpo fue encontrado en Bahía Ballena de Osa.

Publicado por CHV Noticias

Una investigación en curso es la que lleva a cabo la policía de Costa Rica, que por estos días indaga el asesinato del chileno Francisco Ojeda Garcés en ese país.

Las autoridades confirmaron que en la muerte del hombre de 36 años hubo participación de terceros.

Ahora, la familia pide ayuda para esclarecer el deceso de Ojeda, cuyo cuerpo fue encontrado en Bahía Ballena de Osa.

"No molestaba a nadie, era muy querido": Impacto por muerte de chileno en Costa Rica

Tras confirmarse la muerte de Francisco Ojeda, desde su familia iniciaron las gestiones para repatriar el cuerpo. Fue su hermano Jaime quien viajó a Costa Rica para completar el proceso. 

Desde Cancillería indicaron a CHV Noticias que, a través del consulado en San José, han estado otorgando asistencia permanente a la familia con los trámites pertinentes.

Quién fue Francisco Ojeda, el chileno asesinado en Costa Rica

Francisco Ojeda, de 36 años, creció entre Chiloé y Puerto Varas y desde joven manifestó su interés por el medioambiente y los viajes.

Estudió turismo en Buenos Aires y completó sus estudios en fotografía en naturaleza. En uno de sus viajes recaló en Costa Rica, donde se radicó para trabajar en el Santuario de Vida Silvestre Alturas.

También es sobrino del alcalde de Quinchao, René Garcés Álvarez, quien también se refirió a su muerte.

"Esperamos avanzar en la justicia de Francisco, que se pueda determinar quiénes fueron y qué los motivó a actuar tan brutalmente (...) Era una persona que no molestaba a nadie, muy querido", declaró el edil en conversación con CHV Noticias.

