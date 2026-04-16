Adolescente de 14 años fue atacado a tiros en La Pintana: Caminaba con su amiga por la vía pública

El caso está siendo investigado como un homicidio frustrado por parte de la Fiscalía ECOH.

Un menor de edad de 14 años fue atacado con un arma de fuego en la comuna de La Pintana durante la noche de este miércoles.

Los hechos se dieron a conocer luego de que el adolescente ingresara al Hospital Padre Hurtado en la comuna de San Ramón con impactos de bala en su pierna izquierda.





Los antecedentes del ataque

La situación se está investigando como un homicidio frustrado, y en ese contexto, la fiscal ECOH, Nadia Mondiglio, explicó: “En el Hospital Padre Hurtado había ingresado un niño de 14 años de edad con lesiones de arma de fuego en una de sus piernas”.

En esa misma línea, agregó: “En principio, habrían sido de carácter grave y ante eso fue que ingresa el procedimiento a la Fiscalía ECOH“.

“El día 15 de abril la víctima transitaba junto a una amiga, momento en el que es alcanzado por dos proyectiles balísticos que lo hieren en su extremidad inferior izquierda”, expresó el comisario Diego Díaz de la Brigada de Homicidios Sur de la Policía de Investigaciones (PDI).

Finalmente, desde el recinto asistencial determinaron que las lesiones son de carácter menos grave, mientras que los equipos policiales están realizando las pericias correspondientes para esclarecer los hechos.