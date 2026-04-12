Junta de amigos terminó con un muerto y cuatro heridos tras balacera en El Bosque

Entre las víctimas se encuentra un adolescente de 17 años que fue herido en una de sus piernas; mientras tanto, otros dos hombres se mantienen graves por sus lesiones.

La noche de este sábado se registró un fatal ataque hacia un grupo de amigos, de entre 17 y 27 años de edad, en la comuna de El Bosque, luego de que desconocidos abrieran fuego desde un vehículo mientras las víctimas compartían en la vía pública.

Tras ser baleados, las víctimas fueron trasladadas hasta el Hospital El Pino, donde uno de ellos, un joven mayor de edad, terminó falleciendo. Mientras tanto, otros dos se encuentran en observación gravemente heridos.

Detalles de la balacera en El Bosque y sus víctimas

La fiscal Natalia Carrasco, de la Fiscalía ECOH Metropolitana, detalló que alrededor de las 22:00 horas, en la intersección de Vecinal Sur con Peñablanca, cinco amigos —dos de ellos familiares— se encontraban celebrando cuando desde un automóvil blanco con vidrios polarizados comenzaron a disparar, dejando a los cinco hombres lesionados.

Las víctimas fueron trasladadas hasta un centro asistencial cercano, donde algunos de ellos debieron ser operados por la gravedad de sus lesiones.





En este contexto, un joven de 18 años murió mientras estaba siendo intervenido tras recibir balas en la zona del cuello, el tórax y la espalda.

Asimismo, otros dos sujetos se encuentran en observación, en estado grave: uno fue herido en la pelvis y a otro se le perforó un pulmón.

Mientras tanto, un adolescente de edad de 17 años se mantiene fuera de riesgo vital tras recibir un balazo en su pierna. La quinta víctima habría salido de pabellón manteniéndose estable.

Según la fiscal Carrasco, las víctimas presentaban antecedentes previos, sin embargo, es materia de investigación un posible ajuste de cuentas o cualquier otro motivo del ataque.