09/ 04/ 2026 12:13

Hay dos detenidos: Funcionario PDI mató a delincuente que intentó asaltarlo en Pedro Aguirre Cerda

Durante la tarde de este jueves, un funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI) abatió a un delincuente que intentó asaltarlo a la salida de un banco. Los hechos ocurrieron en Avenida Central con Los Pioneros. El efectivo policial fue interceptado por un grupo de individuos y habría sido agredido por ellos, por lo que hizo uso de un arma de fuego y disparó. Uno de los delincuentes murió y hay dos detenidos.