Nuevos videos de los ataques: Dos tiroteos en colegios de Turquía suman al menos 25 muertos en 24 horas

Fueron dos adolescentes los que hirieron a integrantes de las comunidades educativas con armas de fuego, para luego suicidarse.

Un tiroteo en un colegio en la provincia de Kahramanmaras en Turquía, dejó al menos nueve personas muertas y veinte heridos, entre ellos seis de gravedad.

Según información entregada por las autoridades, la mañana de este miércoles un adolescente de 14 años llevó en su mochila, cinco armas de fuego pertenecientes a su padre, un antiguo agente de policía.

Con ellas abrió fuego de forma aleatoria en dos salas de clases para después suicidarse.





Un video muestra cómo los estudiantes arrancaron del lugar al escuchar los disparos, muchos saltaron del segundo piso para escapar y mantenerse a salvo.

Pero el país no solo ha estado conmocionado por este incidente, sino también por un primer tiroteo escolar ocurrido el martes en la provincia de Sanliurfa.

Un joven concurrió a su antiguo colegio para herir a al menos 16 personas con un arma de fuego antes de quitarse la vida.