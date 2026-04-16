“Me dura el doble”: Eduardo de la Iglesia revela cambios tras dejar el auto y movilizarse en bicicleta por alza de la bencina

El conductor de Contigo en la Mañana detalló cómo es su día laboral y cómo llegó a ahorrar tiempo viajando en bicicleta por la capital.

El conductor de Chilevisión, Eduardo de la Iglesia, decidió hacer un cambio radical en sus viajes al trabajo tras el alza de la bencina: se subió a su bicicleta.

Y es que el comunicador viaja diariamente desde Chicureo hasta la comuna de Santiago y durante el día se traslada hasta Providencia, para luego volver al canal y finalmente regresar a su casa.

Así se mueve Eduardo de la Iglesia por Santiago para ahorrar bencina

En conversación con LUN, Eduardo reveló que desde hace un mes, tras terminar Contigo en la Mañana, se va de Pedro Montt a Manuel Montt en Providencia a Radio La Metro, lo que serían aproximadamente 10 kilómetros ida y vuelta. “Sin tacos sin bocinazos”, indicó.





“Con esto del alza de la bencina dejé de hacer ejercicio más encima”, agregó, explicando que primero revisó el tiempo que le tardaría moverse en bicicleta y hasta ahorraría tiempo.

Según el comunicador, ahora se demora 10 minutos menos en moverse desde Chilevisión a Radio La Metro. Asimismo, al regresar al canal tardaría aún menos, ya que va en bajada.

Volviendo 16:25 horas al canal, “tomo una ducha, me reúno con el equipo para la pauta y 5:10 estoy listo para salir al aire en Plan Perfecto”, comentó, para luego dejar su bicicleta en Machasa y regresar a Chicureo en auto.





“El otro día saqué la cuenta porque ya llevo un mes haciendo esto. La bencina me dura el doble. Si antes llenaba el estanque una vez a la semana, ahora lo hago cada 15 días. Me está ahorrando harta plata”.

Sin embargo, este no ha sido el único cambio, ya que su salud mental estaría mejor. “Llego a la radio con ganas de hacer el programa, vuelvo al canal y hago Plan Perfecto feliz, con energía. Antes andaba muy chato con los tacos (…) Me doy cuenta de que la gente anda tranquila. El que anda con cara más amargada es el automovilista. En la luz los miro y están siempre enojados. El que va en bici, con música, va feliz“, cerró.