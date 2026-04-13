Uno de ellos tiene 16 años: Presunto enfrentamiento entre bandas rivales dejó tres personas heridas en Recoleta

Minutos antes, los heridos habrían realizado una encerrona en la comuna de Quilicura, donde lograron sustraer un vehículo de alta gama.

Durante la noche de este domingo se registró un presunto ataque armado entre bandas rivales en la comuna de Recoleta, donde tres personas resultaron heridas de bala y una de ellas es un menor de edad de 16 años.

Minutos antes, las víctimas habrían realizado una encerrona en la comuna de Quilicura, donde lograron sustraer un vehículo de alta gama en donde el adolescente fue encontrado.





Lo que se sabe del ataque en Recoleta

Según información preliminar, los hechos comenzaron a eso de las 21:30, cuando el adolescente habría robado un vehículo marca Jaguar en la Autopista General San Martín en la comuna de Quilicura.

Momentos más tarde, el individuo llegó hasta las cercanías del persa Zapadores en la comuna de Recoleta, donde dejó el vehículo y se bajó.

A cinco cuadras del lugar, fue atacado a tiros por personas que estaban en un automóvil y recibió un disparo en el brazo, por lo que llegó al SAR Zapadores y luego fue trasladado de urgencia al Hospital San José.

El joven fue escoltado por personal policial, quienes encontraron las llaves del vehículo de alta gama en posesión del individuo, por lo que fue detenido.

Hasta el Hospital San José llegaron otras dos personas heridas de bala; una de ellas tenía una lesión leve y la otra tenía disparos en sus piernas. Esta última fue detenida también.

Finalmente, ambos detenidos tienen antecedentes previos y el adolescente contaba con una orden de detención vigente.