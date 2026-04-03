Entre 15 y 17 años: Cuatro adolescentes fueron detenidos tras violenta encerrona en Algarrobo

Los adolescentes fueron descubiertos en la región Metropolitana con el vehículo robado y un revólver a fogueo entre sus pertenencias.

Cuatro adolescentes fueron detenidos tras ser seguidos desde Algarrobo hasta Santiago luego de realizar una violenta encerrona en la ciudad costera.

Los jóvenes de entre 15 y 17 años robaron un vehículo Peugeot modelo 3008, para luego moverse hasta la capital, traslado en el que fueron monitorerados por personal de Carabineros hasta lograr su detención.

Detalles sobre la detención a menores de edad

Durante una intervención del Plan ANEN 4.0, Carabineros fue notificado de que un vehículo con encargo vigente por robo con violencia estaba viajando en dirección Santiago, según indicaba su GPS.





Ante esto, personal policial logró divisarlo en la intersección de Autopista Vespucio Sur con Ruta 68, desde donde siguieron a estos cuatro menores de edad hasta detenerlos e incautarles el vehículo, un revólver a fogueo y cuatro celulares.

Respecto a los detenidos, todos de nacionalidad chilena, uno de ellos tiene 15 años, dos 16 años y una cuarta integrante, tiene 17 años.

Cabe destacar que tanto la joven detenida como uno de los menores de 16 contaban con antecendetes previos por receptación de vehículo motorizado y robo con intimidación.