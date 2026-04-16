El atacante está identificado: Cámaras de seguridad captan momento en que mujer fue asesinada en Santiago Centro

La mascota de la víctima presenció los hechos e intentó defender a su dueña del ataque.

Este jueves se dieron a conocer nuevos detalles tras el asesinato de una mujer en el sector de Pedro Lagos y Avenida Santa Rosa en Santiago Centro.

El ataque fue registrado por las cámaras de seguridad del sector, que dan cuenta de que el cuerpo no fue puesto en el lugar como se expuso en primera instancia.





Atacante estaría identificado

En el video se ve a un hombre salir de entre dos automóviles, mientras que la víctima doblaba por la esquina de la zona.

El atacante corre hacia ella y se enfrenta, para luego sacar un arma blanca y atacarla, dejando su cuerpo en el sitio donde se perpetró el crimen.

La víctima iba acompañada de su perro, quien intentó defender a la mujer, mientras que el hombre, tras apuñalarla, escapó del lugar.

Finalmente, el atacante ya estaría identificado y los equipos policiales buscan dar con su paradero.

Revisa el video acá: