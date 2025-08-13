 Sistema frontal “intermitente” en Santiago: Allison Göhler pronostica lluvias para la próxima semana - Chilevisión
13/08/2025 08:04

Sistema frontal “intermitente” en Santiago: Allison Göhler pronostica lluvias para la próxima semana

Además de las precipitaciones del viernes, la meteoróloga de Chilevisión adelantó que la próxima semana también se avecinan precipitaciones en la capital.

Publicado por CHV Noticias

Un enfriamiento marcado y lluvias intermitentes se avecinan en la Región Metropolitana. Según la meteoróloga de Chilevisión, Allison Göhler, el sistema frontal regresará a la capital este viernes 15 de agosto.

El fenómeno empezará a sentirse con lloviznas por la mañana y se intensificará en chubascos durante la tarde. "¿Podría alcanzar algo a la región de Valparaíso y de Coquimbo? Sí, podría caer algo el viernes, pero va a ser poquito. Se estima en torno a los 5 milímetros", señaló Göhler.

Las precipitaciones no terminarán ahí. Se proyecta que la lluvia se mantendrá en la capital durante el lunes 18 y martes 19 de agosto, incluso con extensión posible hasta el miércoles 20.

Vuelve el sistema frontal a Santiago

Revisa el detalle de los próximos días de sistema frontal en la Región Metropolitana.

  • Viernes 15 de agosto (Mín. 10°/Máx. 13°): Lluvias matinales y chubascos por la tarde
  • Sábado 16 (Mín. 5°/Máx. 18°): Más templado, sol brumoso
  • Domingo 17 (Mín. 8°/Máx. 18°): Sol brumoso
  • Lunes 18 (Mín. 8°/Máx. 13°): Lluvias y lloviznas ocasionales
  • Martes 19 (Mín. 6°/Máx. 15°): Sol brumoso con posibles chubascos
  • Miércoles 20 (Mín. 5°/Máx. 16°): Posible lluvia en la tarde
