Sistema frontal “intermitente” en Santiago: Allison Göhler pronostica lluvias para la próxima semana - Chilevisión

Un enfriamiento marcado y lluvias intermitentes se avecinan en la Región Metropolitana. Según la meteoróloga de Chilevisión, Allison Göhler, el sistema frontal regresará a la capital este viernes 15 de agosto.

El fenómeno empezará a sentirse con lloviznas por la mañana y se intensificará en chubascos durante la tarde. "¿Podría alcanzar algo a la región de Valparaíso y de Coquimbo? Sí, podría caer algo el viernes, pero va a ser poquito. Se estima en torno a los 5 milímetros", señaló Göhler.

Las precipitaciones no terminarán ahí. Se proyecta que la lluvia se mantendrá en la capital durante el lunes 18 y martes 19 de agosto, incluso con extensión posible hasta el miércoles 20.

Vuelve el sistema frontal a Santiago

