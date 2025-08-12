 Feriado con lluvia: Pronostican precipitaciones para Santiago este viernes - Chilevisión
12/08/2025 10:37

Feriado con lluvia: Pronostican precipitaciones para Santiago este viernes

La meteoróloga Allison Göhler entregó un pronóstico actualizado de las lluvias que podrían llegar esta semana. Conoce cuándo caerán chubascos en la región Metropolitana y en qué momento del día.

La meteoróloga de Chilevisión, Allison Göhler, entregó este martes su pronóstico actualizado respecto a la jornada lluviosa que se espera para la región Metropolitana durante este fin de semana largo.

De acuerdo a lo que informó la experta, se espera que las precipitaciones regresen a la capital el día viernes y se mantenga intermitente hasta comienzos de la próxima semana.  

Se espera que Santiago amanezca con una llovizna que podría transformarse en chubascos durante la tarde.

Pronostican lluvia para la próxima semana

De acuerdo al análisis de Allison Göhler, las lluvias del día viernes serán de baja intensidad, sin embargo no acabarán ahí.

Siempre según el pronóstico, se espera que las gotitas continúen el día lunes y martes de la próxima semana por la llegada de un sistema frontal que podría extenderse hasta el día miércoles.

Temperaturas para esta semana

Según informó la meteoróloga de Chilevisión, durante lo que queda de esta semana se mantendrían las temperaturas alrededor de los 20° hasta el día viernes, cuando se proyecta desciendan con posibilidad de chubascos. 

  • Martes: Mínima 8° y máxima 20°
  • Miércoles: Mínima 6° y máxima 24° 
  • Jueves: Mínima 4° y máxima 19°
  • Viernes: Mínima 8° y máxima 13°
