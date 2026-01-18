¿Qué es el viento puelche? El factor clave que potenció avance de los incendios en Ñuble y Biobío - Chilevisión

En medio de los incendios forestales que afectan a las regiones del Biobío y Ñuble, uno de los factores que ha complejizado el combate del fuego es la presencia del denominado viento puelche.

Se trata de un fenómeno meteorológico característico del centro-sur de Chile que suele intensificarse durante episodios de altas temperaturas y baja humedad.

Este tipo de viento ha sido mencionado reiteradamente por autoridades, vecinos y equipos de emergencia como un elemento que favorece la rápida propagación de los incendios, dificultando las labores de contención en distintas comunas afectadas.

¿Qué es el viento puelche?

El viento puelche es un viento cálido y seco que se origina en la cordillera de los Andes y desciende hacia los valles y la costa del centro-sur del país, principalmente en regiones como Ñuble, Biobío y La Araucanía.

Esto se produce cuando masas de aire cruzan la cordillera desde el este y, al descender, aumentan su temperatura y disminuyen drásticamente su humedad, generando un ambiente propicio para el avance de las llamas.

Eduardo Sáez, meteorólogo de Chilevisión, explicó este domingo que, en el caso que afecta a Biobío y Ñuble, este fenómeno se "realimentó durante la madrugada, extrañamente con incendios que normalmente en la noche bajan de intensidad".

"Por la magnitud del incendio, este viento provoca que en el entorno empiece a circular el aire de otra forma. Aparte, en altura se conectó con un incendio más cercano; por lo tanto, se hizo una retroalimentación de viento y eso provocó que el incendio no se amainara, sino que se potenciara", agregó Sáez.

INFORMACIÓN SOBRE CENTROS DE ACOPIO