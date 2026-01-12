 ¡Hasta 34°! Estos serán todos los días peak de calor esta semana en Santiago - Chilevisión
12/01/2026

¡Hasta 34°! Estos serán todos los días peak de calor esta semana en Santiago

Tras una ola de calor extremo durante el fin de semana, la temperatura ascenderá de manera similar durante los próximos días.

Publicado por CHV Noticias

Tras una ola de calor extremo de hasta 37 grados en Santiago, este lunes comenzó con una mínima de 15° y se proyecta una máxima de 32° durante la tarde.

Sin embargo, la temperatura ascenderá de nuevo a un calor similar al del fin de semana. Esta vez, los termómetros en la Región Metropolitana podrían llegar hasta los 34°. 

Siguen las altas temperaturas el martes

De acuerdo al meteorólogo de Chilevisión, Eduardo Sáez, el martes 13 empezará con una mínima de 15°, pero la máxima será de 34° en Santiago.

A pesar de que en la cordillera se percibirá densa nubosidad, en la ciudad el cielo estará completamente despejado.

¿Cuál será el tiempo el resto de la semana? 

Siempre de acuerdo al pronóstico del experto, el miércoles y el jueves la temperatura bajará levemente: Se esperan 13° grados de mínima y una máxima de 30° y 32°, respectivamente para la Región Metropolitana

Para finalizar, el viernes volverán a ascender las temepraturas y nuevamente se esperan unos 34°. Además, se proyecta que las altas temperaturas continúen el fin de semana. 

