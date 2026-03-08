Anuncian posibles chubascos para sectores de la RM y tormentas eléctricas 4 regiones - Chilevisión

Las precipitaciones de hoy se concentrarían en los sectores más altos de la región Metropolitana.

Tras muchos días de calor, este domingo la nubosidad llegará a la capital bajando unos grados la temperatura y trayendo incluso algunos pocos chubascos.

Además, los sectores más cercanos a la cordillera podrían incluso tener tormenta eléctrica, según informó la Dirección Meteorológica.

Posibles chubascos hoy

De acuerdo con el sitio web MeteoRed, las precipitaciones de hoy se concentrarían en los sectores más altos de la región Metropolitana, con casi un 70% de probabilidad de lluvia.

No obstante el agua también podría llegar a algunas comunas del valle

Buin

Pirque

Peñaflor

Calera de Tango

San José de Maipo



Tormenta eléctrica en 4 regiones del país

Por su parte, la Dirección Meteorológica de Chile anunció para esta jornada "probable tormenta eléctrica" debido a la vaguada en altura.

Si bien este sistema frontal llegaría a cuatro regiones, solo los sectores cordilleranos de estas se verían comprometidos.

Las zonas donde habría tormenta eléctrica son: