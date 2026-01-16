¿Temperaturas récord? Dirección Meteorológica alerta por máximas de hasta 37° en cinco regiones - Chilevisión

El calor está de vuelta. Esta semana, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta por "altas temperaturas extremas" en cinco regiones del país que mantiene en alerta a las autoridades y a la población.

Según el organismo, los termómetros marcarán números récord en lo que va del año, lo que configurará, por ejemplo, la segunda ola de calor de 2026 en la Región Metropolitana.

Pero además de Santiago, las regiones de O'Higgins, Maule, Ñuble y Biobío también registrarán máximas por sobre lo habitual, alcanzando entre 36° y 37°, dependiendo de la zona.

Alerta por altas temperaturas en cinco regiones de Chile

El fenómeno comenzó durante la tarde del viernes 16 de enero y podría extenderse hasta la tarde del lunes 19 de enero. A continuación, revisa los pronósticos por día y temperaturas máximas según la Dirección Meteorológica.

Región Metropolitana

Sábado 17 Domingo 18 Cordillera Costa 32-34° Valle 34-36° 34-36° Precordillera 34-36° 34-36°

Región de O'Higgins

Sábado 17 Domingo 18 Cordillera Costa 33-35° 33-35° Valle 33-35° 33-35° Precordillera 34-36° 34-36°

Región del Maule

Domingo 18 Lunes 19 Cordillera Costa 34-36° 33-35° Valle 35-37° 34-36° Precordillera 35-37° 34-36°

Región del Ñuble

Domingo 18 Lunes 19 Cordillera Costa 34-36° 33-35° Valle 35-37° 34-36° Precordillera 35-37° 34-36°

Región del Biobío