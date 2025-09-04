 Declaran alerta meteorológica por fenómeno extremo en una región del país - Chilevisión
04/09/2025 13:10

Declaran alerta meteorológica por fenómeno extremo en una región del país

El reporte de la Dirección Meteorológica indica que fenómeno iniciará la noche del jueves 4 y terminará la madrugada del sábado 6 de septiembre.

Publicado por CHV Noticias

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta por un fenómeno extremo que afectará a una amplia zona del país.

El organismo indicó que en las próximas horas se registrará "viento moderado a fuerte" en un importante sector de la región de Antofagasta, con una intensidad que alcanzará los 100 km/h.

En esa línea, añadieron que esto implica que habrá un fenómeno "con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas"

Atención, región de Antofagasta: Declaran alerta meteorológica para estos días

La DMC informó que el fenómeno se originará por una corriente en chorro.

Los vientos iniciarán la noche del jueves 4 y finalizarán la madrugada del sábado 6 de septiembre.

Además, indica el reporte, podrían generarse tormentas de arena.

A continuación, revisa el reporte por zonas de la región de Antofagasta:

  • Cordillera Costa: Jueves 4, de 80 a 100 km/h; y viernes 5, de 80 a 100 km/h.
  • Cordillera: Jueves 4, de 80 a 100 km/h; viernes 5, de 80 a 100 km/h; y sábado 6, de 80 a 100 km/h.
