Declaran alerta meteorológica por fenómeno extremo en una región del país - Chilevisión

El reporte de la Dirección Meteorológica indica que fenómeno iniciará la noche del jueves 4 y terminará la madrugada del sábado 6 de septiembre.
La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta por un fenómeno extremo que afectará a una amplia zona del país.
El organismo indicó que en las próximas horas se registrará "viento moderado a fuerte" en un importante sector de la región de Antofagasta, con una intensidad que alcanzará los 100 km/h.
En esa línea, añadieron que esto implica que habrá un fenómeno "con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas".
La DMC informó que el fenómeno se originará por una corriente en chorro.
Los vientos iniciarán la noche del jueves 4 y finalizarán la madrugada del sábado 6 de septiembre.
Además, indica el reporte, podrían generarse tormentas de arena.
A continuación, revisa el reporte por zonas de la región de Antofagasta: