Partidos de HOY viernes 26 de junio en Mundial 2026: Horarios y dónde ver en Chile

Durante esta jornada se disputarán seis partidos de la tercera y última fecha de la fase de grupos, correspondientes a las zonas G, H e I.

Este viernes 26 de junio se disputarán seis partidos del Mundial 2026, donde se conocerán nuevos clasificados a los dieciseisavos de final.

Los grupos G, H e I disputarán su tercera y última fecha, con duelos programados en los siguientes horarios: 15:00, 20:00 y 23:00 horas de Chile.

Entre ellos, destaca el enfrentamiento entre Noruega y Francia para definir quien clasificará como líder de la zona I.

Mientras que Uruguay, en un duelo clave para definir el Grupo H, regresa al campo de juego con la obligación de sumar para no quedar eliminado en la fase de grupos.

Puedes seguir todos los detalles de la cita planetaria y disfrutar de los mejores encuentros a través de la pantalla de Chilevisión, el sitio web y la app MiCHV.





Partidos del Mundial viernes 26 de junio por Chilevisión

15:00 horas (Previa por CHV desde las 14:00) | Noruega vs Francia – Grupo I

20:00 horas (Previa por CHV desde las 19:00) | Uruguay vs España – Grupo H

Horarios de los partidos viernes 26 de junio en el Mundial 2026

15:00 horas | Noruega vs Francia – Grupo I (Transmite CHV)

15:00 horas | Senegal vs Irak – Grupo I

20:00 horas | Cabo Verde vs Arabia Saudí – Grupo H

20:00 horas | Uruguay vs España – Grupo H (Transmite CHV)

23:00 horas | Egipto vs Irán – Grupo G

23:00 horas | Nueva Zelanda vs Bélgica – Grupo G

¿Cómo ver el Mundial 2026 por Chilevisión?

Chilevisión transmitirá más de 50 partidos a través de la pantalla abierta y todas sus plataformas.

Los partidos que transmita Chilevisión se podrán seguir a través de: