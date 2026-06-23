Importante baja: Figura de Francia se perderá partido clave ante Noruega por dolorosa pérdida familiar

La Federación de Fútbol de Francia informó que el seleccionador, Didier Deschamps, salió de la concentración y viajó de regreso a su país para el funeral de su madre.

La Selección de Francia acaba de sufrir un importante golpe y perderán a una figura clave para el partido ante Noruega, el último de la fase de grupos del Mundial 2026.

Se trata de nada menos que el entrenador del elenco, Didier Deschamps, debido al fallecimiento de su madre.

Según informó la Federación de Fútbol de Francia, el seleccionador se enteró la mañana de este martes de la muerte de su mamá por lo que irá a despedirla.





Deschamps, campeón del mundo como entrenador en Rusia 2018 viajará desde Estados Unidos hasta Francia para asistir al funeral, por lo que no estará en el banquillo en el último duelo del Grupo I.

“Didier Deschamps no podrá supervisar los entrenamientos previos al partido entre Noruega y Francia. Tampoco estará en el banquillo en el último partido del Grupo I del viernes. El seleccionador nacional se enteró esta mañana del fallecimiento de su madre y regresará a Francia para asistir a su funeral”, informador desde la federación.

En su lugar, el propio Deschamps optó por dejar el rumbo de Francia en manos de Guy Stephan, segundo entrenador de la selección, quien estará a cargo del hasta su regreso.

Nous pensons très fort à notre sélectionneur et à toute sa famille 🙏 pic.twitter.com/lg7MZ36ZNP — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 23, 2026

Noruega vs Francia sin Deschamps

Noruega y Francia se enfrentarán este viernes 26 de junio en el cierre del Grupo I del Mundial 2026. El partido se disputará a partir de las 15:00 horas de Chile, en el Boston Stadium.

El encuentro será clave para definir el liderato del grupo, ya que ambos equipos se encuentran empatados con seis puntos y determinará la llave que enfrentará cada uno en los 16avos.