Francia vs Irak: Sigue AQUÍ el partido de Les Bleus en el Mundial minuto a minuto

Francia, uno de los máximos favoritos a quedarse con el Mundial, se enfrenta a Irán buscando asegurar su paso a la próxima ronda.

Francia pretende sentenciar su clasificación a la siguiente fase del Mundial 2026 ante Irak, rival al que se enfrenta este lunes por el Grupo I.

De la mano de Kylian Mbappé, autor de un doblete en el debut, Les Bleus van por su segunda victoria en una cita planetaria en la que asoman como favoritos producto de su poderoso plantel.

Por la otra vereda están los Leones de Mesopotamia, quienes llegar al certamen vía repechaje internacional y que necesitan sumar luego de la caída con Noruega la semana pasada.





Hora del partido entre Francia e Irak

El compromiso de Francia ante Irak inicia a las 17:00 horas de Chile de este lunes 22 de junio.

La sede para este crucial duelo es el Philadelphia Stadium, mientras que el árbitro designado fue el canadiense Drew Fischer.

Francia vs Irak por el Mundial: Sigue aquí el partido

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