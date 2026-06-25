La pasión mundialera llegó a Temuco: Jóvenes se viralizaron tras realizar festejo vikingo de Noruega en escaleras mecánicas

El grupo de seis personas recreó el viral “remo vikingo” de Noruega en pleno Portal Temuco, trayendo la fiebre mundialera al sur del país pese a la ausencia de La Roja en el encuentro planetario.

El fenómeno del “remo vikingo” se tomó con fuerza las redes sociales desde el triunfo de Noruega ante Senegal en el Mundial 2026. Tomándose la cancha, el parlamento e incluso los centros comerciales de Chile, esta celebración se destacó por su historia y originalidad.

Esta coreografía es un homenaje a la herencia marítima del país y a los antiguos guerreros vikingos, mezclando la cultura con la celebración grupal de la selección nórdica y sus aficionados, que se ha replicado en distintas partes del mundo.





Chile también entró en modo Mundial 2026

Pese a que la selección chilena quedó fuera del encuentro planetario, el ambiente mundialero se ha tomado igual el país entre álbumes, la transmisión de Chilevisión y registros virales alrededor del torneo.

En ese contexto, un grupo de seis jóvenes del sur de Chile llamó la atención en redes sociales tras recrear el famoso “remo vikingo” en las escaleras mecánicas del Portal Temuco, sumándose a la fiebre futbolera a su manera.

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El registro se une a otras versiones de esta celebración viral que han aparecido en distintos países, como México y Estados Unidos, donde hinchas de distintas nacionalidades también han replicado el icónico festejo.

¿Cuándo juega Noruega en el Mundial 2026?

Los nórdicos cerrarán su fase de grupo el viernes 26 de junio, a las 15:00 horas, cuando tengan que enfrentarse a la candidata Francia de Kylian Mbappé.