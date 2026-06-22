Noruega vs Senegal | Goles, resumen y compacto del partido por el Mundial

Con dos goles de Erling Haaland, los noruegos aseguraron su paso a los 16avos de final de la Copa del Mundo con contundencia y a la espera de cerrar su grupo contra Francia.

Noruega logró su segunda victoria en la fase de grupos del Mundial 2026 al derrotar 3 a 2 a Senegal, con dos tantos del artillero Erling Haaland.

El delantero del Manchester City mostró todas sus credenciales para destaparse con dos dianas que le permitieron a los nórdicos superar a su par africano.

Con ello, los noruegos aseguraron su paso a los 16avos de final del Mundial 2026 y disputarán su último encuentro en la fase grupal contra los franceses.