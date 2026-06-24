Comienzan los partidos simultáneos: Estos son los que puedes ver en Chilevisión y MiCHV este miércoles del Mundial 2026

Las selecciones de tres grupos buscarán clasificar a 16avos de final, en la tercera y última fecha de la primera fase de la cita planetaria.

La decimocuarta jornada del Mundial 2026, este miércoles 24 de junio, marcará el inicio de los partidos simultáneos en la tercera y última fecha de la fase de grupos.

Para alcanzar los 16avos de final de la competencia, se disputarán seis duelos en horarios unificados. Entre ellos, destaca el choque entre Brasil y Escocia.

La Canarinha, líder del Grupo C, buscará asegurar el primer lugar de la zona, mientras que el conjunto europeo necesita sumar y esperar un tropiezo de Marruecos ante Haití para mantener sus opciones de avanzar.

La jornada definirá a los clasificados de los grupos A, B y C, cuyos encuentros se jugarán de manera simultánea a las 15:00, 18:00 y 21:00 horas de Chile.





Partidos simultáneos del Mundial miércoles 24 de junio por Chilevisión y MiCHV

18:00 horas | Escocia vs Brasil – Grupo C

21:00 horas | República Checa vs México – Grupo A

Horarios de los partidos simultáneos miércoles 24 de junio en el Mundial 2026

15:00 horas | Suiza vs Canadá – Grupo B

15:00 horas | Bosnia vs Catar – Grupo B

18:00 horas | Escocia vs Brasil – Grupo C (Transmite CHV)

18:00 horas | Marruecos vs Haití – Grupo C

21:00 horas | República Checa vs México – Grupo A (Transmite CHV)

21:00 horas | Sudáfrica vs Corea – Grupo A

¿Cómo ver el Mundial 2026 por Chilevisión?

Chilevisión transmitirá más de 50 partidos que se podrán seguir a través de la señal abierta, el sitio web oficial y la aplicación MiCHV para dispositivos móviles.