Escándalo: Gustavo Quinteros se descontrola y agrede a jugador rival en pleno partido - Chilevisión

El partido entre Gremio y Juventude generó una tremenda polémica en Brasil, con Gustavo Quinteros ingresando en la cancha.

Un verdadero escándalo se produjo este fin de semana en Brasil, luego de que el entrenador de Gremio, Gustavo Quinteros, fuera acusado de agredir a un rival.

Todo ocurrió en el partido entre el conjunto de Alexander Aravena, que no estuvo por lesión, y Juventude, válido por las semifinales del Campeonato Gaúcho, que terminó envuelto en una enorme polémica.

El altercado se dio por un polémico gol para el Tricolor convalidado por el VAR, el que desató una lluvia de reclamos que derivó en empujones entre los jugadores.

La grave acusación contra Gustavo Quinteros

De un momento a otro, Quinteros entró en la cancha, apareció en escena y comenzó a discutir con futbolistas de Juventude.

Las imágenes captaron el instante en que el ex entrenador de Colo Colo y Universidad Católica le propinó un golpe en la cara al jugador Enio.

Tras ser expulsado, el argentino-boliviano se defendió ante los medios y aseguró: "Voy a hablar directamente con el árbitro. Me agarraron del brazo, traté de zafarme con él encima".

"No quise golpear a nadie. No me siento culpable de nada, mi intención nunca fue agredir a nadie", agregó el DT, quien arriesga una importante sanción.

En cuanto al partido, Gremio se impuso en los penales y terminó clasificando a la gran final del Campeonato Gaúcho, donde chocarán contra el Inter de Porto Alegre.

Mira el video acá