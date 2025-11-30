 Unión Española vs O’Higgins: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido crucial por la Liga de Primera - Chilevisión
Unión Española recibe a O’Higgins en un encuentro clave para ambos equipos. Mientras los hispanos buscan salvar la categoría, los celestes luchan por obtener un cupo de Copa Libertadores.

Domingo 30 de noviembre de 2025 | 10:13

Este domingo Unión Española y O'Higgins se enfrentarán por la fecha 29 de la Liga de Primera, en un partido crucial para las aspiraciones de ambos equipos. 

Los hispanos atraviesan un mal momento, el que los mantiene en la penúltima posición de la tabla con 21 puntos y solo una victoria los podría mantener con vida en su lucha por no descender a la Primera B

Por su parte, y con un buen juego, el elenco rancagüino quiere cerrar el año de la mejor manera y buscará ganar para quedar en zona de Chile 3 de Copa Libertadores

Cómo ver el partido de Unión Española y O'Higgins EN VIVO

El partido entre Unión Española y O'Higgins, válido por la fecha 29 de la Liga de Primera, será transmitido en vivo por el canal TNT Sports Premium.

Además, la plataforma de streaming HBO MAX también emitirá este importante encuentro de manera online. Para acceder y verlo, tienes que digitar tu usuario y clave. 

¿A qué hora es el partido de Unión Española vs O'Higgins?

El compromiso de los dirigidos por Gonzalo Villagra contra los celestes inicia a las 18:00 horas de este domingo 30 de noviembre.

El estadio Santa Laura será el encargado de albergar el duelo, mientras que el árbitro designado para impartir justicia es Piero Maza

