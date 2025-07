“Fenomenal”: Piero Maza valora disculpas de Jorge Almirón tras acusaciones de “robo” en Superclásico - Chilevisión

El árbitro nacional Piero Maza se refirió a la decisión de la Comisión de Árbitros de no denunciar a Jorge Almirón tras mencionar un "robo" en la derrota de Colo Colo contra Universidad de Chile.

El DT del Popular cuestionó duramente los penales cobrados en el Superclásico, pero esta semana se retractó y pidió disculpas de sus dichos.

A raíz de esto, la entidad de los jueces declinó acusar formalmente al entrenador que ya cumplió su fecha de suspensión al ser expulsado en el cotejo.

Piero Maza valora disculpas de Jorge Almirón

En diálogo con El Mercurio, Maza afirmó que "lo que hizo la Comisión está bien. No tienen por qué preguntarme qué pienso antes de tomar una decisión. Además, fue una medida correcta porque Almirón ofreció disculpas, es meritorio".

Respecto al estratega del Popular, el colegiado apuntó: "La gente que no se arrepiente no ofrece disculpas. Como árbitro, inmerso siempre en el error, no podría enojarme si me equivoco y ofrezco disculpas, disculpas que me gustaría que fueran aceptadas".

"Almirón dijo algo que no era correcto, se arrepintió y me parece fenomenal", agregó el juez, quien busca dejar atrás las polémicas.

Cabe recordar que en la victoria de Los Azules del pasado 12 de julio, el árbitro cobró un total de tres penales, donde hubo dos intervenciones del VAR.