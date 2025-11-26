San Marcos dio el primer golpe en Arica y venció en la agonía a Cobreloa en semis de Liguilla de Primera B - Chilevisión

Este miércoles se dio inicio a las semifinales ida de la Liguilla de la Primera B, donde se busca al equipo que acompañará a Universidad de Concepción en Primera en 2026.

San Marcos de Arica recibió a Cobreloa en el Carlos Dittborn en un disputado partido que se definió en el tercer minuto adicional del segundo tiempo.

Los locales se impusieron en la agonía por 2-1 gracias a un penal convertido por Ramón Fernández a los 90'+3. El árbitro Franco Jiménez sancionó la pena máxima tras mano en el área.

Antes había abierto el marcador Alfredo Ábalos a los 44' y el empate parcial había sido obra de Gustavo Gotti a los 55'.

Ambos equipos terminaron con 10 jugadores por las expulsiones de Matías Moya (39') y Branco Provoste (90'+1).

La vuelta se disputará el domingo 30 a las 20:30 horas en el Estadio Zorros del Desierto de Calama.