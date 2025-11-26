San Marcos de Arica vs Cobreloa: A qué hora y dónde ver EN VIVO partido por Liguilla de Primera B - Chilevisión

San Marcos de Arica recibe este miércoles a Cobreloa en un nuevo partido por la Liguilla de Ascenso en la Primera B, instancia que ya está en semifinales.

Por el encuentro de ida, Los Bravos del Morro pretenden hacerse fuerte de local y repetir el buen rendimiento que tuvieron con Rangers, rival al que eliminaron por un global de 3-0.

En tanto, Los Loínos vienen de superar a Santiago Wanderers en un cruce para el infarto, el que se definió en una dramática definición a penales.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de San Marcos de Arica vs Cobreloa?

El partido de San Marcos de Arica ante Cobreloa será transmitido en vivo por el canal TNT Sports.

Adicionalmente, la plataforma de streaming HBO MAX emitirá este cotejo por la Liguilla de Ascenso de manera online. Para poder verlo, debes ingresar con tu usuario y clave.

Hora del partido entre San Marcos de Arica y Cobreloa por la Primera B

El compromiso entre el cuadro nortino y los Zorros del Desierto inicia a las 20:00 horas de este miércoles 26 de noviembre.

El estadio para este esperado duelo es el Carlos Dittborn de Arica, mientras que el árbitro designado fue Franco Jiménez.