Liguilla de Ascenso: Cómo quedaron los cruces de semifinales y cuándo se juegan los partidos - Chilevisión

La Primera B conoció a los cuatro equipos que buscarán el segundo cupo a la Liga de Primera. En esta instancia estarán cuatro equipos del norte y uno del Biobío.
Lunes 24 de noviembre de 2025 | 10:36
Este domingo se definieron los cruces de semifinales de la Liguilla de Ascenso en la Primera B, la que entrega un cupo a la Liga de Primera.
A primera hora, San Marcos de Arica sentenció la llave ante Rangers de Talca, imponiéndose por un global de 3-0 al ganar por la cuenta mínima en la revancha.
Los Bravos del Morro chocarán en esta fase contra Cobreloa, cuadro que superó en penales a Santiago Wanderers en una dramática llave que pudo ser para cualquiera.
Por el otro lado, Deportes Concepción aguantó la ventaja sobre Deportes Antofagasta y accedió a la ronda de los cuatro mejores.
El conjunto dirigido por Patricio Almendra se medirá a Deportes Copiapó, quienes accedieron directamente a semifinales al finalizar en el segundo lugar en la fase regular.
Cabe recordar que se jugarán partidos de ida y vuelta, donde habrá penales en caso de igualdad.
Semifinales de ida, miércoles 26 de noviembre:
Semifinales de vuelta, domingo 30 de noviembre: