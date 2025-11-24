Liguilla de Ascenso: Cómo quedaron los cruces de semifinales y cuándo se juegan los partidos - Chilevisión

Este domingo se definieron los cruces de semifinales de la Liguilla de Ascenso en la Primera B, la que entrega un cupo a la Liga de Primera.

A primera hora, San Marcos de Arica sentenció la llave ante Rangers de Talca, imponiéndose por un global de 3-0 al ganar por la cuenta mínima en la revancha.

Los Bravos del Morro chocarán en esta fase contra Cobreloa, cuadro que superó en penales a Santiago Wanderers en una dramática llave que pudo ser para cualquiera.

Por el otro lado, Deportes Concepción aguantó la ventaja sobre Deportes Antofagasta y accedió a la ronda de los cuatro mejores.

El conjunto dirigido por Patricio Almendra se medirá a Deportes Copiapó, quienes accedieron directamente a semifinales al finalizar en el segundo lugar en la fase regular.

Cabe recordar que se jugarán partidos de ida y vuelta, donde habrá penales en caso de igualdad.

Programación semifinales Liguilla de Ascenso

Semifinales de ida, miércoles 26 de noviembre:

San Marcos de Arica vs Cobreloa: 18:00 horas en el Estadio Carlos Dittborn.

Deportes Concepción vs Deportes Copiapó: 20:30 horas en el Estadio Ester Roa.

Semifinales de vuelta, domingo 30 de noviembre: