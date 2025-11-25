Jorge Segovia se pronuncia por rumores de venta de Unión Española: No descarta tomar acciones legales - Chilevisión

Unión Española está cada vez más complicada con el descenso. Los Hispanos cayeron 2-1 ante Deportes Limache y se mantienen 15° en la Liga de Primera a falta de dos fechas.

El resultado le impide al conjunto de Independencia depender de sí mismo para mantener la categoría, lo que tiene más que nerviosos a los hinchas.

En ese escenario, en las últimas horas se expandió el rumor de la salida del propietario del club, Jorge Segovia.

La aclaración de Jorge Segovia por su futuro en Unión Española

Tras las especulaciones, el empresario español alzó la voz y descartó de manera tajante estas informaciones.

"Absolutamente falso", comentó a La Tercera, señalando que tiene contemplado tomar acciones legales por la difusión de estas suposiciones.

A nivel futbolístico, Unión Española se prepara para recibir a O'Higgins por la jornada 29° de la Liga de Primera, duelo que está programado para el domingo 30 de noviembre a las 18:00 horas.

El cuadro de Santa Laura está obligado a ganar. De no hacerlo, podría perder la categoría por segunda vez en su historia.