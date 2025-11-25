Cambio en U. de Chile vs Coquimbo: Día y hora del trascendental duelo por la Liga de Primera - Chilevisión

Universidad de Chile y Coquimbo Unido protagonizarán uno de los partidos más atractivos de la fecha 29° de la Liga de Primera, torneo que está llegando a su termino.

En la previa del encuentro, la ANFP oficializó el cambio en la programación y el choque ya no se jugará el lunes 1 de diciembre.

¿Cuándo se jugará el partido de U. de Chile vs Coquimbo?

El organismo con sede en Quilín confirmó que el encuentro se disputará el próximo martes 2 de diciembre a las 20:00 horas, manteniendo como recinto el Estadio Nacional.

El cotejo es fundamental para Los Azules, quienes deben ganar y esperar un tropiezo de Universidad Católica para mantener sus chances de ser el Chile 2 en la Copa Libertadores.

Precisamente, Los Cruzados se enfrentarán a Huachipato el sábado 29 de noviembre a las 12:00 horas en condición de visitante.

Por su parte, Los Piratas quieren romper el récord de victorias consecutivas que mantiene en mítico Ballet Azul desde 1964, por lo que el compromiso también es fundamental para ellos.