Teletón 2025: Emotivo homenaje recordó a actores, cantantes y colaboradores fallecidos en 2025 - Chilevisión

Un conmovedor momento se vivió en la Teletón 2025, luego de que Angélica Castro diera paso a un homenaje para aquellos colaboradores de la fundación que fallecieron durante este año. Dentro de los recordados por sus labores solidarias estuvieron los actores Willy Benítez, Teresita Reyes y Héctor Noguera. Los músicos Miguel “Negro” Piñera y Tommy Rey. Por último, la presentadora de televisión y actriz, le dedicó un especial mensaje a Eduardo Cruz-Coke, realizador audiovisual de la Teletón y víctima de homicidio.