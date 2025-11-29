Teletón 2025: Revisa AQUÍ cómo donar desde el extranjero en tres pasos - Chilevisión

El Banco de Chile informó los mecanismos digitales que estarán habilitados para quienes deseen realizar donaciones en la nueva edición de la Teletón.

Este viernes inicia la edición número 36 de la Teletón, evento solidario que se extenderá hasta este sábado 29 de noviembre.

Para este año, el evento solidario buscará superar la meta alcanzada en la edición anterior de $40.502.617.946 o, mejor dicho, "cuarenta mil quinientos dos millones seiscientos diecisiete mil novecientos cuarenta y seis pesos", para quienes siempre han soñado con leer el cómputo a estadio lleno.

Es por eso que la organización, en conjunto con el Banco de Chile, informaron los diferentes mecanismos que estarán habilitados para quienes deseen donar dinero durante las 27 horas de amor.

Teletón 2025: Cómo donar desde el extranjero en tres pasos

De acuerdo a lo establecido por el Banco de Chile, quienes realicen donaciones desde fuera del país deberán ingresar al sitio web del Banco de Chile y en la sección habilitada para Teletón, seguir los siguientes tres pasos:

Ingresa tu nombre y el monto del aporte en dólares. Una vez completado lo anterior, el sitio te redireccionará a otra página para completar la operación. Revisa y confirma los datos del aporte para finalizar la transacción.

Otra alternativa es hacer click en la imagen desplegada a continuación para ser dirigido al sitio donde podrás donar directamente.

Teletón 2025: Donación digital y por Webpay

Para quienes deseen donar de forma online y no sean clientes del Banco de Chile, la institución bancaria habilitó dos mecanismos:

Transferencia directa a la cuenta de Teletón : Destinatario: Fundación Teletón Rut: 71.238.300-3 Cuenta corriente: Banco de Chile N.º de cuenta: 24.500-03 Mail: miaporte@teleton.cl

: Pago vía Webpay.

En la imagen desplegada a continuación podrás conocer los datos de la cuenta Teletón y al hacer click serás dirigido al sitio habilitado para pagos con Webpay