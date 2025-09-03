 Lo mejor que verás hoy: Este hermoso pie de cueca bajo la luna se volvió viral - Chilevisión
03/09/2025 11:14

VIDEO | Lo mejor que verás hoy: Este hermoso pie de cueca bajo la luna se volvió viral

Ignacia y Agustín protagonizaron un video con paisajes hermosos y una coreografía impecable.

Publicado por CHV Noticias

A pocos días para que inicien las esperadas Fiestas Patrias 2025, ya son miles las personas que empiezan a palpitar y preparar esta celebración.

Entre los registros que han inundado las redes sociales, hubo uno que llamó particularmente la atención por la danza y más aún por sus paisajes.

Se trata nada más y nada menos que de la interpretación de un pie de cueca bajo la luna, frente a la bandera y con pasos impecables.

El video, compartido por la cuenta de Instagram @ruta.alasestrellas, muestra a una pareja, conformada por Ignacia y Agustín, protagonizando una especial coreografía criolla en Vallenar, región de Atacama.

Al ritmo de "Enamorados" del Grupo Manzanar de Chiloé, y combinando paisajes con la luna menguante y la bandera nacional, el video se ha vuelto viral en redes sociales.

"Le damos la bienvenida a septiembre con esta hermosa cueca en la Luna nueva junto a Ignacia y Agustín", escribieron.

Mira acá más registros:

