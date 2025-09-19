VIDEO | Intérprete de lengua de señas se llenó de elogios durante la Parada Militar 2025 - Chilevisión

El profesional se llenó de elogios en redes sociales debido a su enérgica forma de interpretar durante la Parada Militar 2025.
Este viernes se realizó la Parada Militar 2025 en el marco del aniversario n°215 del Día de las Glorias del Ejército., donde una de las figuras que más destacó en redes sociales fue el intérprete de lengua de señas.
El evento fue realizado en la elipse del Parque O’Higgins, reunió a más de ocho mil efectivos y se extendió por alrededor de tres horas.
El intérprete se llenó de elogios y buenos comentarios, dentro de los que más destacaron algunos como: "Le pone el amigo", "que ganas que le puso", "entero encendido", etc.
Le pone el amigo! ⚠️ Entero encendido el encargado del lenguaje de señas de la #ParadaMilitar2025 Oye pero nadie habla del interprete de lengua en la transmisión de la #ParadaMilitar2025.
Le pone con todo 💯#GloriasDelEjército
Oye pero nadie habla del interprete de lengua en la transmisión de la #ParadaMilitar2025.