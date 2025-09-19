 VIDEO | Intérprete de lengua de señas se llenó de elogios durante la Parada Militar 2025 - Chilevisión
19/09/2025 14:50

VIDEO | Intérprete de lengua de señas se llenó de elogios durante la Parada Militar 2025

El profesional se llenó de elogios en redes sociales debido a su enérgica forma de interpretar durante la Parada Militar 2025.

Publicado por Gabriela Valdés

Este viernes se realizó la Parada Militar 2025 en el marco del aniversario n°215 del Día de las Glorias del Ejército., donde una de las figuras que más destacó en redes sociales fue el intérprete de lengua de señas.

El evento fue realizado en la elipse del Parque O’Higgins, reunió a más de ocho mil efectivos y se extendió por alrededor de tres horas. 

Entre lo más destacado por los usuarios estuvo el profesional, quien acaparó las miradas y rápidamente se volvió tendencia en X gracias al tono enérgico de su interpretación.

El intérprete se llenó de elogios y buenos comentarios, dentro de los que más destacaron algunos como: "Le pone el amigo", "que ganas que le puso", "entero encendido", etc.

Mira a continuación algunas de las reacciones:

