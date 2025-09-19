 VIDEO | Parada Militar 2025: “Impecable” arribo de paracaidistas marcó el inicio del desfile - Chilevisión
19/09/2025 12:06

VIDEO | Parada Militar 2025: “Impecable” arribo de paracaidistas marcó el inicio del desfile

21 paracaidistas de operaciones especiales pertenecientes a la escuela de paracaidismo del Ejército de Chile rindieron homenaje en la Parada Militar 2025. Los soldados tenían entre sus filas a una mujer, lo que marcó un hito en la historia de la institución, quienes celebraron 60 años de su escuela. Los uniformados tienen la capacidad de saltar hasta 21 mil pies de altura si se dispone de oxígeno y aunque la de hoy gue una caída a menor altura, enfrentaron una serie de dificultades por el clima. Aun así, el salto fue ejecutado en perfectas condiciones. Al lado del presidente Gabriel Boric se encontraba el comandante en jefe del Ejército, Javier Iturriaga Del Campo, quien tiene especialidad en paracaidismo y su padre, Dante Iturriaga, fue el primer comandante que tuvo dicha escuela. El mandatario catalogó como "impecable" la presentación. 

