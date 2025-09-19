 Parada Militar 2025: Sigue aquí la transmisión desde el Parque O’Higgins - Chilevisión
"Por fin una autoridad que...": Así fue el aplaudido pie de cueca de la alcaldesa Ripamonti VIDEO | Parada Militar 2025: "Impecable" arribo de paracaidistas marcó el inicio del desfile
19/09/2025 10:12

🔴 EN VIVO | Parada Militar 2025: Sigue AQUÍ la transmisión desde el Parque O’Higgins

Como cada año, el tradicional evento se realizará en el Parque O'Higgins, con la presencia de miles de funcionarios de las Fuerzas Armadas y de Orden.

Este viernes 19 de septiembre se realiza la tradicional Parada Militar, uno de los hitos esperados en cada Fiestas Patrias.

Como cada año, miles de funcionarios de las Fuerzas Armadas y de Orden desfilarán ante las máximas autoridades del país, incluido el Presidente de la República, Gabriel Boric.

Una de las grandes novedades de este año —además del 60.° aniversario de la Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales— será el inicio marcado por un Salto Libre Militar a cargo de la BOE "Lautaro".  

Sigue acá la transmisión de la Parada Militar 2025

