Parada Militar 2025: Sigue aquí la transmisión desde el Parque O’Higgins - Chilevisión

Como cada año, el tradicional evento se realizará en el Parque O'Higgins, con la presencia de miles de funcionarios de las Fuerzas Armadas y de Orden.

Este viernes 19 de septiembre se realiza la tradicional Parada Militar, uno de los hitos esperados en cada Fiestas Patrias.

Como cada año, miles de funcionarios de las Fuerzas Armadas y de Orden desfilarán ante las máximas autoridades del país, incluido el Presidente de la República, Gabriel Boric.

Una de las grandes novedades de este año —además del 60.° aniversario de la Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales— será el inicio marcado por un Salto Libre Militar a cargo de la BOE "Lautaro".

Sigue acá la transmisión de la Parada Militar 2025