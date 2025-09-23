Turista estadounidense llena de halagos a Chile con especial anécdota: “Todo es un gran...” - Chilevisión

Jack, influencer con varios miles de seguidores en Twitter, estuvo de paso por Chile y se deshizo en elogios por algunos paisajes nacionales.

Un turista estadounidense, recientemente de paso por Chile, se hizo viral en redes sociales al llenar de halagos a nuestro país contando parte de lo que fue su estadía por este lado del mundo.

Se trata de Jack, conocido en X como Jack's World, un usuario que desde hace unas semanas está recorriendo Sudamérica y que el pasado 21 de septiembre dedicó un posteo a Chile, destacando sus paisajes.

"Todo el mundo habla de la Patagonia argentina, pero a 3 horas de distancia hay mil millas de costa mejor que California... y nadie parece saberlo", escribió en X.

Entre las cosas que más le sorprendieron, recuerda, están los "interminables acantilados de playas y montañas combinados con pequeños pueblos super relajados".

El usuario también destacó la flora, fauna y enumeró otros impresionantes paisajes: "Además de pingüinos, ballenas, enormes cascadas y bosques antiguos más diversos que en el norte".

Eso, añadió, "sin mencionar la cordillera de Los Andes de 20.000 pies cubierta de nieve como telón de fondo".

"No necesitar recorrer la carísima costa oeste de EEUU en auto. Gastarás menos si vuelas hasta Chile, arriendas un auto allí y recorres medio país. Literalmente, solo busqué Google Maps en Chile. Todo es un gran parque nacional. Eso fue todo lo que necesité para reservar", sentenció.