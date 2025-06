Tiktoker finlandés quedó fascinado con popular objeto chileno: “La mejor herramienta” - Chilevisión

El video se volvió rápidamente viral, sacando aplausos por parte de los internautas chilenos.

Un tiktoker Finlandés se hizo viral al revelar su experiencia con un tostador chileno.

El creador de contenido, Sebastián Hedberg, quien lleva más de cuatro meses recorriendo el país, visitó el sur de Chile, en donde quedó maravillado con el utensilio.

A través de un video grabado en el Valle del Elqui, en la región de Coquimbo, el tiktoker se refirió a su experiencia utilizando por primera vez el tostador de pan en Chiloé.

"No he visto esto en ningún otro lugar del mundo"

“Si no eres chileno, no sabes lo que es esto, no he visto esto en ningún otro lugar del mundo que aquí en Chile y he estado en 50 países”, señaló Sebastián con el objeto en la mano.

“Puede que sea aburrido, pero es muy divertido porque esto es tan chileno”, agregó.

El finlandés cerró señalando se trataba de "una tostadora de pan. Usé uno la primera vez en Chiloé y tostó mi pan tan bien. Entonces sí, solo es una tostadora de pan, pero obtendrás tus mejores marraquetas y solo en Chile”.