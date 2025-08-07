Quiénes son El Villano y El Coleccionista, protagonistas del viral que revive los combates Beyblade - Chilevisión

Los torneos de este popular juguete parecen estar de vuelta tras el explosivo ascenso de su popularidad en redes sociales.

Los combates de Beyblade parecen estar de vuelta, o así al menos parece demostrarlo el explosivo y reciente auge que ha tenido este juego en redes sociales como TikTok.

Y es que el 'boom' que están teniendo estos juguetes —similares a los trompos— no se compara en nada al de entre los 2000 y 2010, pues ahora los choques tienen sus propios protagonistas, que además son ampliamente virales.

Así, en redes sociales, personajes como El Villano y El Coleccionista han adquirido cierta notoriedad en el público que consume y disfruta de este contenido. Ante eso, surgió la duda de quiénes son.

Quiénes son "El Villano" y "El Coleccionista", los rostros del viral que revive los combates Beyblade

El Villano y El Coleccionista son jóvenes jugadores nacionales de Beyblade, un juego competitivo en el que cada uno lanza una especie de trompo a una arena buscando detener o sacar al de su oponente.

Ambos se enfrentan en la liga del juego en la región Metropolitana y son precisamente esos duelos, captados por el usuario @DolapeBeybladeChile, los que se volvieron virales.

Pero eso no es todo. Los escenarios en torno a los combates, la narrativa e incluso los estilos marcados por las frases icónicas que cada uno tiene han contribuido al furor entre los seguidores.

Así, los videos de las peleas entre estos y otros exponentes más han ido ganando una fanaticada cada vez más grande.

A continuación, revisa algunas de las peleas más vistas de Beyblade: