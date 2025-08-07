 Quiénes son El Villano y El Coleccionista, protagonistas del viral que revive los combates Beyblade - Chilevisión
Minuto a minuto
Investigan lo sucedido con empresario en Quilicura: Radiografía a los secuestros en Chile Licencias médicas: Ahora Contraloría buscará a quiénes fueron a conciertos y al estadio Expertos geotécnicos y geológicos se suman a investigación del accidente en la mina El Teniente “Decidieron culpar a un inocente para no reconocer su error”: Estuvo cinco años preso y era inocente ¿Quién es el profesor detenido en liceo de La Cisterna por presunto consumo de drogas?
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
07/08/2025 23:03

Quiénes son El Villano y El Coleccionista, protagonistas del viral que revive los combates Beyblade

Los torneos de este popular juguete parecen estar de vuelta tras el explosivo ascenso de su popularidad en redes sociales.

Publicado por CHV Noticias

Los combates de Beyblade parecen estar de vuelta, o así al menos parece demostrarlo el explosivo y reciente auge que ha tenido este juego en redes sociales como TikTok.

Y es que el 'boom' que están teniendo estos juguetes —similares a los trompos— no se compara en nada al de entre los 2000 y 2010, pues ahora los choques tienen sus propios protagonistas, que además son ampliamente virales. 

Así, en redes sociales, personajes como El Villano y El Coleccionista han adquirido cierta notoriedad en el público que consume y disfruta de este contenido. Ante eso, surgió la duda de quiénes son.

Quiénes son "El Villano" y "El Coleccionista", los rostros del viral que revive los combates Beyblade

El Villano y El Coleccionista son jóvenes jugadores nacionales de Beyblade, un juego competitivo en el que cada uno lanza una especie de trompo a una arena buscando detener o sacar al de su oponente. 

Ambos se enfrentan en la liga del juego en la región Metropolitana y son precisamente esos duelos, captados por el usuario @DolapeBeybladeChile, los que se volvieron virales.

Pero eso no es todo. Los escenarios en torno a los combates, la narrativa e incluso los estilos marcados por las frases icónicas que cada uno tiene han contribuido al furor entre los seguidores.

Así, los videos de las peleas entre estos y otros exponentes más han ido ganando una fanaticada cada vez más grande.

A continuación, revisa algunas de las peleas más vistas de Beyblade:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono Dueña de Casa: Revisa con tu RUT si eres beneficiaria de los $452 mil

Lo último

Lo más visto

¡En shock! Loreto Aravena fue sorprendida por Max Luksic con llamativo gesto en su cumpleaños

El alcalde de Huechuraba impactó a la actriz con una fiesta sorpresa a la que asistieron familiares y amigos, entre ellas Paz Bascuñán.

07/08/2025

Bono Dueña de Casa: Revisa con tu RUT si eres beneficiaria de los $452 mil

Este bono se entrega mensualmente, en cuotas por dos años, y acceden de forma automática quienes cumplan los requisitos establecidos.

06/08/2025

Corte de luz este jueves afectará a 10 comunas de Santiago: Enel detalla zonas y horarios

La compañía informó los sectores afectados y el horario de inicio del corte y reposición del suministro eléctrico.

07/08/2025

“Lamentablemente…”: Naya Fácil confirmó quiebre con su pareja de Rapa Nui

La influencer relató a sus seguidores el motivo de su quiebre con el misterioso hombre que conoció durante su viaje de vacaciones hace menos de un mes.

07/08/2025