Se hizo viral: Pedro Engel publicó una foto para despedirse de Tommy Rey, pero se equivocó de persona - Chilevisión

El tarotista se llenó de comentarios y memes tras despedir al famoso cantante usando la fotografía de otro músico.

Varias figuras del espectáculo han reaccionado al fallecimiento de Tommy Rey, el ícono de la cumbia nacional, quien murió la tarde de este miércoles a sus 80 años.

Entre las tantas muestras de cariño, condolencias y pésames, destacó la de Pedro Engel, pero no por el contenido del mensaje, sino porque se equivocó al postear la fotografía del fallecido músico nacional.

A través de sus redes sociales, concretamente en Instagram, el astrólogo publicó un registro al que le agregó una sentida dedicatoria.

"Nos encontramos en momentos especiales de la vida. Abrazos, querido Tommy Rey", escribió Engel en el posteo, que alcanzó a mantenerse en su perfil por varios minutos.

No obstante, rápidamente sus seguidores se volcaron a los comentarios para avisarle del error que había cometido: en la foto no estaba Tommy Rey, sino que Leo Soto, amigo del músico e integrante de La Sonora de Tommy Rey.

Tras darse cuenta del desacierto, el tarotista optó por eliminar la publicación y subir uno nueva. Esta vez, donde sí estuviera presente Tommy Rey, al que le añadió: "Adiós a un grande. Abrazos al cielo".

La publicación original de Pedro Engel se llenó de comentarios como: "No pudo predecir su error", "espero que no sea un vaticinio" o "cuando tus poderes no funcionan".

Mira las publicaciones de Pedro Engel por el fallecimiento de Tommy Rey: