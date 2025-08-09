¿Más barato que nunca?: Influencers argentinos enseñan cómo comprar en Chile y se hacen virales - Chilevisión

Los influencers argentinos Ailu y Lea, conocidos como Sinturbulencias, desataron polémica en redes sociales tras compartir un video donde aseguran que "Chile está más barato que nunca" en productos como electrodomésticos de línea blanca.

Durante su última visita a nuestro país, compraron diversos artículos y compararon precios con Argentina, mostrando que en el mercado trasandino los costos pueden ser hasta tres veces mayores.

“Chile, más barato que nunca. Mira estos precios: En Chile 1.350 dólares, en Argentina 4.600. Misma heladera, tres veces más barata”, dijeron, comparando un refrigerador que cuesta $1.299.990 en Chile y $4.391.783 en Argentina.

En Chile sí existe un sistema de "tax free" para turistas

En el video, Ailu y Lea resaltaron que actualmente los ciudadanos argentinos mayores de 16 años pueden comprar un electrodoméstico de línea blanca al año en Chile, además de la franquicia aduanera vigente.

Explicaron que esta norma permite adquirir lavadoras, hornos, microondas, refrigeradores y otros electrodomésticos, con un límite de una unidad por persona al año, sumándose a la franquicia tradicional de USD $300 para viajes terrestres o USD $500 para viajes aéreos.

También comentaron que pronto podría implementarse un sistema de devolución del 19% de IVA en compras de tecnología, ropa, electrodomésticos y cosméticos, similar al tax free europeo. No obstante, aclararon que esta medida “aún no está vigente” y su aplicación dependerá de la aprobación final de la normativa.