 ¿Más barato que nunca?: Influencers argentinos enseñan cómo comprar en Chile y se hacen virales - Chilevisión
Minuto a minuto
Detienen a acusado de amenazar de muerte al alcalde de San Bernardo “Extremadamente peligroso”: Buscan en Argentina al presunto sicario del ”Rey de Meggs” El Teniente: Sernageomin autoriza reinicio parcial y progresivo de operaciones subterráneas
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
09/08/2025 09:59

¿Más barato que nunca?: Influencers argentinos enseñan cómo comprar en Chile y se hacen virales

La pareja de jóvenes argentinos afirmó que ciertos electrodomésticos en Chile cuestan hasta tres veces menos que en el país trasandino.

Publicado por Gabriela Valdés

Los influencers argentinos Ailu y Lea, conocidos como Sinturbulencias, desataron polémica en redes sociales tras compartir un video donde aseguran que "Chile está más barato que nunca" en productos como electrodomésticos de línea blanca.

Durante su última visita a nuestro país, compraron diversos artículos y compararon precios con Argentina, mostrando que en el mercado trasandino los costos pueden ser hasta tres veces mayores.

“Chile, más barato que nunca. Mira estos precios: En Chile 1.350 dólares, en Argentina 4.600. Misma heladera, tres veces más barata”, dijeron, comparando un refrigerador que cuesta $1.299.990 en Chile y $4.391.783 en Argentina.

En Chile sí existe un sistema de "tax free" para turistas

En el video, Ailu y Lea resaltaron que actualmente los ciudadanos argentinos mayores de 16 años pueden comprar un electrodoméstico de línea blanca al año en Chile, además de la franquicia aduanera vigente.

Explicaron que esta norma permite adquirir lavadoras, hornos, microondas, refrigeradores y otros electrodomésticos, con un límite de una unidad por persona al año, sumándose a la franquicia tradicional de USD $300 para viajes terrestres o USD $500 para viajes aéreos.

También comentaron que pronto podría implementarse un sistema de devolución del 19% de IVA en compras de tecnología, ropa, electrodomésticos y cosméticos, similar al tax free europeo. No obstante, aclararon que esta medida “aún no está vigente” y su aplicación dependerá de la aprobación final de la normativa.

Es importante destacar que en Chile ya existe un sistema de "tax free" para turistas extranjeros, que les permite recuperar el IVA de las compras realizadas en el país. Para acceder a este beneficio, es necesario no residir en Chile, haber realizado las compras en los últimos tres meses y conservar los comprobantes correspondientes. Además, el peso total de los productos no puede exceder los 23 kilos. 

El trámite se efectúa principalmente en los aeropuertos, siendo el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago el más destacado.

Las reacciones al video de los argentinos no tardaron en llegar. Muchos usuarios señalaron que la diferencia de precios no se debe a que Chile esté "más barato que nunca", sino a que en Argentina los costos son muy elevados, pese a que en Chile también ha aumentado el costo de vida, especialmente tras la pandemia.

Por otro lado, algunos argentinos advirtieron que los gastos en alojamiento, transporte e impuestos para ingresar productos a su país podrían disminuir la ventaja de esta opción.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono Dueña de Casa: Revisa con tu RUT si eres beneficiaria de los $452 mil

Lo último

Lo más visto

VIDEO | Show por Día del Niño en Temuco desata críticas por baile y vestuario “inapropiado”

La presentación del show Mago Renato incluyó a una actriz cuyo baile y vestuario provocaron el malestar de varios apoderados.

09/08/2025

“Llanto y gritos”: Reportan millonario robo a Raquel Argandoña a bordo de un avión

La animadora se encontraba viajando desde Panamá a Santiago con José Miguel Viñuela tras haber hecho un viaje de trabajo a Aruba, cuando ocurrieron los hechos.

09/08/2025

“Último mes en Chile”: Raimundo Cerda reveló toda la verdad y explicó por qué deja el país

El influencer también se sinceró respecto de su relación con Faloon Larraguibel y aclaró por cuánto tiempo estará fuera del país.

09/08/2025

La noche en que “Mamito” Contreras mató al exesposo de Gloria Benavides frente a su hijo

El hijo del exdirector de la DINA y defensor de la dictadura militar de Augusto Pinochet le disparó a su suegro luego de que este intercediera ante una actitud intimidante por parte de Contreras.

09/08/2025