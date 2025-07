“Un don”: Influencer mexicana generó ola de críticas tras utilizar palabra típica chilena - Chilevisión

La joven aseguró que "desató una guerra" entre sus seguidores mexicanos, quienes incluso llegaron a cuestionar su identidad nacional.

La influencer mexicana Fernanda Van der Elst generó controversia en redes sociales al publicar un video en el que utilizó una palabra típica chilena.

Y es que la joven radicada en Chile usó la palabra "palta" en lugar de "aguacate", cosa que los usuarios mexicanos no se tomaron bien e incluso cuestionaron la identidad nacional de la creadora de contenido.

"Simplemente me estoy adaptando"

La influencer señaló: “¿Ustedes sabían que decir la palabra palta puede desatar una guerra? Yo no hasta que se me hizo viral un post que llegó hasta México, en el cual los mexicanos me estaban escribiendo que yo no soy mexicana porque dije palta en lugar de aguacate."

"Yo siento que esa palabra tiene un don, tiene un poder y yo les escribía que si soy mexicana, con el pequeño detalle de que estoy viviendo en Chile y pues la mayoría de gente que me ve es chilena, pero este post llegó muy lejos”, agregó.

La publicación a la que se refiere Fernanda fue realizada hace una semana, donde compartió su opinión sobre algunas comidas chilenas que ha probado, incluyendo el completo italiano.

“Al principio se me hizo extraño un hotdog con palta, pero luego lo probé ¡y lo entendí todo!”, comentaba en dicho post.