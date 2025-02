Inesita y Aníbal: La emotiva historia detrás de la dupla familiar que enternece a TikTok - Chilevisión

Con cerca de 800 mil seguidores, Aníbal González ha ganado popularidad con varios videos en compañía de su tía abuela, Inés Corte Copello, más conocida como Inesita. En entrevista con CHV Noticias, el joven de 26 años nos cuenta sobre su historia.

"Van a creer que somos pololos". Esa es la frase que marcó la vida de Inesita y Aníbal González, una dupla que -sin buscarlo- se ha ganado el cariño de los usuarios de TikTok gracias a sus historias y divertidos momentos.

Con más de 740 mil seguidores, los protagonistas de uno de los videos virales de 2024 enternecen las redes sociales.

Inés Corte Copello, más conocida como Inesita, es tía abuela de Aníbal y vive en la comuna de Angol, en la Región de La Araucanía.

Descendiente de padres italianos, la adulta mayor es la menor de cinco hermanas, entre ellas dos mellizas, con quienes vivió hasta que fallecieron hace un par de años. Luego de esto, quedó al cuidado de su sobrino, Juan, padre de Aníbal.

Es fanática del tango y de la cultura italiana, le gusta que la tuteen y goza de una buena salud a pesar de sus 93 años de edad.

Por su parte, Aníbal tiene 26 años y está a punto de recibir su título profesional de Ingeniero en Construcción. Se considera una persona estudiosa, querendona y apegado a su familia. Actualmente, está terminando su práctica en Traiguén.

Inesita y Aníbal, la dupla chilena que enternece TikTok

En entrevista con CHV Noticias, Aníbal González contó un poco más de su historia con Inesita, su explosiva popularidad en TikTok y el gran sueño que tiene en mente.

— ¿Nos puedes contar algo sobre ella?

Ella no tuvo hijos, solo sobrinos. Como que ella reemplazó un poco a mi abuela, quien falleció a temprana edad cuando mi papá tenía 13 años. Inés siempre fue la imagen... De hecho, a ella le gusta que la tuteen. No le gusta que la traten de usted ni nada de eso. Yo no le puedo decir tía, no le gusta. El papá de la Inesita era marino italiano, por lo que yo entiendo. Era una familia italiana que llegó a Concepción y después de eso se fueron a vivir a Angol. Ella nació en Concepción, ama Concepción y después se fueron a Angol a vivir

— ¿Cuál es su vínculo con Italia?

Yo sé que Inesita viajó a Italia porque su papá era marino, su tío era militar. Viajó en el '67 a Italia, a visitar a su tío y se quedó un tiempo allá. Pero echó de menos a su mamá y quiso volver, después la invitaron de nuevo, siempre ha existido un vínculo Italia-Chile. Sé que su familia era de Trieste y Oneglia, al norte de Italia.

— Siempre nombra Italia y le gusta mucho el tango...

Sí, le encanta el tango. Y un dato: Es una persona completamente sana (...) la casa es de dos pisos y tiene harta vitalidad. La gente se sorprende cuando va al doctor, se pone a hacer flexiones y es como se ve. Conmigo tiene una confianza más única, porque somos más partners.

— Una de las preguntas frecuentes de la gente es con quién se queda Inesita, ahora que tú estás haciendo la práctica en otra parte.

Ella se queda con mi papá, él está a cargo de ella. Yo la voy a ver los fines de semana. Ahora que voy a terminar mi práctica, que me quedan como dos semanas, me voy a vivir con ella, esa es la idea o buscarme un trabajo de lunes a viernes e ir los fines de semana, o buscar un trabajo en Angol (...) Ella nunca se queda sola, aunque pueda hacer sus cosas sola, no la dejamos sin compañía.

— ¿Por qué nació la idea de tener esta cuenta de TikTok, "Inesita y Aníbal"?

Todo lo que vez ahora en TikTok, antes lo subía a Instagram, a mis historias. Y de repente tenía mucha reacción a los videos que compartía, donde ella contaba sus historias. Amigos me decían "me encanta tu abuela" y "hazle un Instagram". Hubo tanta interacción que después empecé a guardar recuerdos de ella. Al tercer video que subí (en TikTok), se hizo viral. Era un video unos alfajores que hasta salió hasta en un diario en Perú. Pasé de 0 seguidores a 2.000, pero para mí el día más impactante fue cuando tenía 20 mil y al otro día 40 mil. Ahí dije "esto es una locura".

— ¿Cómo se han tomado ese cariño en redes sociales?

La Inesita, a sus 93 años, no entiende la magnitud de las redes. Pero por ejemplo, cuando vamos al mall, harta gente nos saluda y a mí igual me ha pasado cuando salgo en Concepción, la gente ya me cacha. Constantemente, le voy mostrando los videos y se caga de la risa. Una vez estábamos en el mall y me dijo 'mono, somos famosos'. También recibe regalos, hace poco le llegó unos regalos de Italia y puso una carita de emoción al saber que venían de allá. Yo me lo tomo bien, todo tranquilo, siempre transparente y tratando de alegrar a la Inés, explicarle a la gente lo que está pasando, que estoy haciendo mi práctica y que la veo los fines de semana.

— ¿Ella sabe lo popular que es en redes sociales?

Sabe, pero no sé si mide la magnitud (...) Yo creo que ella se ha dado cuenta de lo popular que es cuando salimos a caminar juntos o vamos al mall y nos enfrentamos a público. La gente nos va enviando regalos y ella se ríe no más. Le digo 'oye Inés, ¿y si nos invitan a la tele?', ella lo entiende, pero a la vez no tanto. Le explicamos que mucha gente la veía en su celular y ahí comenzó a captar un poco la idea, pero cacha cuando la saludan en la calle.

— Para el viral de "Van a creer que somos pololos", ¿en qué estaban ese día que grabaron el video?

En mi casa, hay una panadería que queda a tres cuadras. Por lo general, la Inesita no sale sola, entonces cuando voy yo la acompaño a comprar y nos vamos del brazo. Entonces, ese día la acompañé a comprar pan y la invité a tomar un helado. Ella camina lentito y le di un beso y me dijo 'van a creer que somos pololos', enojada. La Inés es una persona distinguida, siempre pensando en lo que piensan los demás y preocupada de su imagen. En Angol su familia fue súper conocida, entonces la conocen en todos lados.

@inesauriorex Pololo en chile es antes del noviazgo (para la gente que no es de chile) ♬ sonido original - Inesita & Aníbal

El sueño de viajar juntos a Italia

Aníbal reconoce que su mayor sueño en estos momentos es llevar a su tía abuela a Italia y repetir esos recorridos que hizo ella en su juventud.

"Quiero terminar mi práctica para empezar a trabajar luego y poder lograr eso. Mi meta es llevar a recorrer todo lo que ella recorrió cuando era más joven y vea la modernidad de hoy en día", explicó en una llamada telefónica con CHV Noticias.

Incluso, el joven pretende registrar su travesía con Inesita por el país europeo y crear un documental para difundirlo posteriormente en YouTube.

González, quien ha manifestado públicamente este sueño, se opone a la idea de recibir donaciones de usuarios para costear el anhelado viaje. "No le quiero sacar la plata a la gente. Imagínense lo hago y después la Inés no quiere ir. Lo que pasó ahora, por ejemplo, con Naya Fácil, devolver la plata a la gente es un cacho. La única forma en que la gente pueda aportar en algo es que manden chocalitos y cosas así", señaló.

— Ya alcanzaste cierta notoriedad en redes sociales, ¿te imaginas una carrera de influencer o prefieres seguir con tu vida normal?

Ahora estoy terminando mi carrera y con lo que trabaje ahora, me llevaré a Inesita a Italia, con mi plata. Esa es mi idea y después, el día de mañana, tirarme para YouTube con algún documental (...) Igual uno nunca sabe, me ha ido muy bien en TikTok, no monetariamente, pero sí en el cariño de una comunidad. De repente me dicen "ahora eres influencer" y para mí es raro que me digan eso, porque no lo siento y nunca lo he sentido así. No sé qué va a pasar después, estoy como pasito a pasito.

— ¿Qué significa Inesita para ti?

Buena pregunta. Para mí, Inesita es como la imagen de abuela que tuve desde pequeño. Es un pilar en mi vida, cada vez que puedo voy a verla. Me gusta hacerla reír, salir con ella, aunque ande mañosa. No sé cómo más definirla, de verdad que es un pilar fundamental en mi vida. Cuando me fui a vivir a Estados Unidos cuatro meses, fue difícil tomar esa decisión porque el saber que pueda pasar algo y que yo no esté, para mí era desgarrador. No quiero decir que es como mi mamá, porque tengo a mi mamá, pero es una persona que quiero mucho, me ha entregado mucha educación y me ha enseñado muchos valores importantes en la vida.